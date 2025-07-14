شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة للحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية فى فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرّق والرطوبة

وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان الآتى :

- الاستحمام المنتظم: الاستحمام يوميًا يساعد على إزالة العرق والبكتيريا ويقلل من فرص الإصابة بالتسلخات أو الالتهابات الجلدية.

- رتداء ملابس قطنية واسعة: القطن يسمح للبشرة بالتنفس ويمتص العرق، مما يقلل من خطر التهابات الجلد والفطريات.

- استخدام واقي الشمس (Sunblock): احرص على استخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 قبل الخروج بـ 15-30 دقيقة، وكرره كل ساعتين.

- تجنب التعرّض المباشر لأشعة الشمس: خاصة في وقت الذروة (من 11 صباحًا إلى 3 عصرًا)، لتقليل فرص الإصابة بحروق الشمس أو الطفح الجلدي.

- المحافظة على نظافة الجلد: اغسل وجهك وجسمك بانتظام، خاصة بعد التعرّق أو الخروج من أماكن مزدحمة أو رطبة.

- تجفيف الجسم جيدًا: بعد الاستحمام أو السباحة، احرص على تجفيف المناطق التي تكون عرضة للرطوبة، مثل تحت الإبط، بين الفخذين، وبين أصابع القدم.

- تجنّب مشاركة المناشف أو الأدوات الشخصية: لتقليل فرص انتقال العدوى الجلدية مثل الفطريات أو الجرب.

- شرب كميات كافية من الماء: الترطيب الداخلي يساعد على صحة الجلد ويمنع الجفاف والتشققات.

- استخدام بودرة مضادة للفطريات: في المناطق المعرضة للتعرق الزائد مثل القدمين أو بين الفخذين.

- مراجعة طبيب الجلدية عند ظهور أي أعراض: مثل الحكة، الطفح، التسلخات أو البقع الغريبة، لتشخيص الحالة مبكرًا.