شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة للحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 14 يوليو 2025 05:01 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية فى فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرّق والرطوبة
وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان الآتى :
- الاستحمام المنتظم: الاستحمام يوميًا يساعد على إزالة العرق والبكتيريا ويقلل من فرص الإصابة بالتسلخات أو الالتهابات الجلدية.
- رتداء ملابس قطنية واسعة: القطن يسمح للبشرة بالتنفس ويمتص العرق، مما يقلل من خطر التهابات الجلد والفطريات.
- استخدام واقي الشمس (Sunblock): احرص على استخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 قبل الخروج بـ 15-30 دقيقة، وكرره كل ساعتين.
- تجنب التعرّض المباشر لأشعة الشمس: خاصة في وقت الذروة (من 11 صباحًا إلى 3 عصرًا)، لتقليل فرص الإصابة بحروق الشمس أو الطفح الجلدي.
- المحافظة على نظافة الجلد: اغسل وجهك وجسمك بانتظام، خاصة بعد التعرّق أو الخروج من أماكن مزدحمة أو رطبة.
- تجفيف الجسم جيدًا: بعد الاستحمام أو السباحة، احرص على تجفيف المناطق التي تكون عرضة للرطوبة، مثل تحت الإبط، بين الفخذين، وبين أصابع القدم.
- تجنّب مشاركة المناشف أو الأدوات الشخصية: لتقليل فرص انتقال العدوى الجلدية مثل الفطريات أو الجرب.
- شرب كميات كافية من الماء: الترطيب الداخلي يساعد على صحة الجلد ويمنع الجفاف والتشققات.
- استخدام بودرة مضادة للفطريات: في المناطق المعرضة للتعرق الزائد مثل القدمين أو بين الفخذين.
- مراجعة طبيب الجلدية عند ظهور أي أعراض: مثل الحكة، الطفح، التسلخات أو البقع الغريبة، لتشخيص الحالة مبكرًا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز