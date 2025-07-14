شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار فى عز الحر.. محافظة أسوان تحذر من تقلبات جوية مفاجئة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت محافظة أسوان، فى بيانٍ لها، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن هناك تغيرا مفاجئا في الطقس، أمطار رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبو سمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب - الشلاتين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/16.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.

وتُهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.