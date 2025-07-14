شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقتل 120 فلسطينيا وتصيب 557 آخرين في غارات على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت في استشهاد 120 شخصا (منهم 3 شهداء انتشال) وإصابة 557 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضحت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الإثنين، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,386 شهيدًا و 139,077 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 7,568 شهيدًا و 27,036 إصابة، كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهيدًا وأكثر من 143 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 838 شهيدًا وأكثر من 5,575 إصابة.

ضحايا الطواقم الصحية في غزة

من ناحية أخرى، قالت مصادر طبية، إن 360 من الطواقم الصحية تعرضوا للاعتقال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم أطباء من ذوي الخبرة الطبية والتخصصات المهمة والتي حُرم المرضى والجرحى منها.

وأضافت المصادر الطبية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشدده على الأسرى بشكل عام وعلى الأسرى من الطواقم الطبية بشكل خاص، حيث يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في معتقلات الاحتلال.

وأشارت إلى أن محامية الأسير الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ 27 كانون الأول الماضي وفق آخر زيارة له، وصفت وحشية ما يتعرض له خلال التحقيق، وتعرضه للضرب بشكل متواصل والحالة الصحية الصعبة التي وصل لها وحرمانه من العلاج.