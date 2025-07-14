شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة.. تعرف على الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة، رقم 2315 لسنة 2025، والذي ضم الأسماء التالية:

1- أ.د/ أحمد عبد الله زايد

2- أ/ أحمد عبد المعطى حجازى

3- أ.د/ أحمد مجدى حجازى

4- أ.د/ درية شرف الدين

5- أ.د/ دليلة الكردانى

6- أ.د/ راجح داود

7- أ.د/ سيد التونى

8- أ.د/ على الدين هلال

9- أ/ محمد سلماوى

10- أ.د/ محمد صابر عرب

11- أ/ يوسف القعيد

12- السفيرة/ مشيرة خطاب

13- أ.د/ مصطفى الفقى

14- أ.د/ مفيد شهاب

15- أ.د/ ممدوح الدماطى

16- أ.د/ أحمد إبراهيم درويش

17- أ.د/ أحمد نوار

18- أ.د/ سعيد المصرى

19- أ.د/ حامد عبد الرحيم عيد

20- المهندس/ زياد عبد التواب

21- أ.د/ سامح مهران

22- أ.د/ عطية الطنطاوى

23- المخرج/ على بدرخان

24- أ.د/ محمد غنيم

25- أ.د/ معتز سيد عبد الله

26- أ.د/ منى سعيد الحديدى

27- أ.د/ ميسرة عبدالله

28- أ.د/ نيفين الكيلانى

29- أ.د/ حسام الملاحى

ويضم المجلس الأعلى للثقافة في عضويته العديد من الشخصيات العامة من المشتغلين في الفن والثقافة، بجانب رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والنقابات الفنية والأدبية، والأعضاء لمناصبهم ليس لهم حق التصويت.