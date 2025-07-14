شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات شراء أجنبى لعقار فى مصر من مكتب تملك الأجانب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

سهلت وزارة العدل، إجراءات تملك العقارات للأجانب في مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية، لتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا، وذلك بعد أن ساوت المصرى بالأجنبى في الموقف القانونى لشراء أي عقار أو شقة أو أرض فضاء أو مبانى.

وتتمثل إجراءات شراء أي أجنبى لعقار أو شقة أو أرض في تلك الخطوات:

أولا: التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يعقد في دائرتها العقار المراد شرائه ومعه الأوراق التالية:

1- صور جواز السفر للأجنبى المشترى وصورة الرقم القومى للبائع

2- سند ملكية الشقة (عقد ابتدائى أو عقد نهائي أو حكم محكمة)

3- رخصة المبنى أو الأرض

4- تقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار

5- الرفع المساحى ( عبر بوابة المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقارى)

6- اقرارات الأجانب سبق له التملك من عدمه

7- نموذج تسجيل العقار او الشقة من المأمورية

8- سداد الرسوم المستحقة

ثانيا: التوجه إلى مكتب خدمات الأجانب "تملك الأجانب" بالعاصمة الإدارية الذى يقوم بفحص الأوراق المستندات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح في 10 يوليو الجارى مكتب تملك الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية كخطوة نوعية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تملك العقارات لغير المصريين وتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكان مكتب تملك الأجانب، يعانى كثيرا بسبب مرور ما يقرب من 29 سنة على إنشائه، حيث بعد نقله إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية تغير وضعه بشكل كبير حيث تم زيادة مساحته من 320 متر إلى 917 متر بزيادة 187%.

كما تم زيادة عدد منافذ خدمة تملك الأجانب من 8 إلى 14 منفذ خدمة بداخله بزيادة 75%، علاوة على استخدام كافة الوسائل الرقمية، حيث تم اتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد.

وينجز مكتب تملك الأجانب سنويا متوسط السنوي خلال 3 سنوات نحو 1341 طلب، وتم انجاز اعتبارا من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2025 ما يقرب من 1016 طلب تملك.