شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقصف دبابات سورية بالقرب من منطقة السويداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة دبابات تابعة للجيش السوري في جنوب الأراضي السورية بالقرب من منطقة السويداء، اليوم الإثنين، وفق بيان نشرها الاحتلال.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدبابات تعرضت للهجوم "لإعاقة وصولهم إلى المنطقة، حيث قد يشكلون تهديداً لإسرائيل".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي توثيقًا لهجوم على إحدى الدبابات، وقال إن "وجود هذه الوسائل في جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا لدولة إسرائيل، لن يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا، وسيعمل ضده".وتتواصل الاشتباكات في محافظة السويداء بين مجموعات عشائر البدو وعناصر وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، ومسلحين دروز من جهة أخرى، في الجهة الغربية من المحافظة، منذ الأحد.

اشتباكات السويداء

و ارتفع عدد الضحايا من جراء الاشتباكات والقصف المتبادل في السويداء جنوبي سوريا منذ صباح الأحد، إلى 89 قتيلا وعشرات المصابين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

واندلعت الاشتباكات الأعنف صباح الإثنين، بعد هجوم مسلح نفذته مجموعات من أبناء عشائر البدو بمشاركة عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، انطلاقا من ريف درعا الشرقي، مستهدفة عددا من قرى ريف السويداء الغربي.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، أن دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى محافظة السويداء جاء في إطار مهمتها الوطنية لوقف اراقة الدماء، وضبط الأمن وفرض الاستقرار وذلك عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين

وتتقدم وزارة الداخلية بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل المصابين وتؤكد أن ما حدث بعد تهديدا خطيرا للسلم الأهلي والأمن العام ويتعارض مع القانون وقيم التعايش والوحدة الوطنية التي تشكل أساس الدولة السورية

وشددت الداخلية السورية على أن دورها يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين دون الانحياز لأي طرف مع العمل على إعادة الاستقرار بشكل كامل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين

كما أعربت وزارة الداخلية عن احترامها الكامل لحقوق جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أطباقهم ومكوناتهم، وتجدد التزامها بحمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم

وأهابت الوزارة بجميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية مؤكدة أن أي خلاف يجب أن يحل عبر مؤسسات الدولة والقضاء، وتدعو المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية لضمان عودة الهدوء التدريجي وصون السلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.