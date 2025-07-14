شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن سد النهضة.. حياة المصريين تعتمد على المياه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، مضيفًا: "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم الإثنين مع الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روت.

وقال: "لا اعرف كيف مولنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وسنعمل على الحل بين مصر وإثيوبيا.. حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل".

والشهر الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي عن أزمة سد النهضة من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لنجاحه فى فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، رغم قيام الأخيرة ببناء سد ضخم يقلل من نسب مياه النيل لدولتى المصب السودان ومصر، بحسب قوله.

وبحسب التغريدة التي نشرها في 21 يونيو الماضي، قال الرئيس ترامب إن "بناء السد موّل بأموال أمريكية، وهى الخطوة التى وصفها بالـ"غباء"