شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة.. 180 درجة لفنى نجارة أثاث والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن الحدود الدنيا للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن، وذلك عقب إعلان الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الحدود الدنيا للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن بمحافظة الجيزة.

- فنى إلكترونيات بنين فقط 225 درجة.

- فنى ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط 223 درجة.

- فنى صيانة وتحكم صناعى بنين فقط 220 درجة.

- فنى بناء لوحات كهربائية بنين فقط 220 درجة.

- فنى تبريد وتكييف بنين فقط 215 درجة.

- مساعد فنى إدارى بنين وبنات 225 درجة.

- فنى التجارة الحديثة بنين وبنات 208 درجات.

- فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط 220 درجة.

- فنى صناعات غذائية مشترك 200 درجة.

- فنى تشغيل معادن بنين فقط 205 درجات.

- فنى طاهى بنين وبنات 205 درجات.

- فنى مشرف غرف بنين وبنات 200 درجة.

- فنى مضيف بنين وبنات 200 درجة.

- فنى صيانة ميكانيكية بنين فقط 210 درجات.

- فنى طباعة ورق بنين فقط 190 درجة.

- فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط 200 درجة.

- فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط 195 درجة.

- فنى إصلاح هياكل سيارات بنين فقط 205 درجات.

- فنى نجارة أثاث بنين فقط 180 درجة.

- فنى دهان سيارات بنين فقط 200 درجة.

- فنى طباعة منسوجات بنين فقط 180 درجة.

- فنى شبكات الحاسب بنين وبنات 225 درجة.

- فنى لحام وتشكيل معادن بنين فقط 205 درجات.

- وجبات سريعة بنين وبنات 200 درجة.

- فنى ملابس جاهزة بنين وبنات 180 درجة.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، ومدارس الثانوي العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوي العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه قد تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناءا على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والأعداد المطلوب قبولها تطبيقًا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن التقديم للصف الأول الثانوي 2025 من خلال الرابط الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg

باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.



