شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف مشروع الضبعة بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات التقديم على 1787 فرصة عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات مشروع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يوليو الجارى، وذلك بعد فتح باب التقديم لمدة 15 يوما.

وتتنوع الـ وظائف المتاحة، بين عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع، وتشمل:

771 وظيفة حداد مسلح

513 وظيفة نجار مسلح

392 وظيفة شداد معدني (سقالات)

111 وظيفة فورمجى.

ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/ZnWzUJacRz

وتتراوح الرواتب الشهرية بين 9500 إلى 11000 جنيه، مع توفير عدد من المزايا للعاملين، من بينها:

- سكن مجهز بالقرب من موقع العمل

- 3 وجبات يوميا

- مواصلات من وإلى مقر الإقامة

- حوافز إنتاجية وشهرية

وأكدت أن الوزارة ستتابع جميع إجراءات التوظيف بدقة، لضمان التزام الجهة المنفذة بمعايير السلامة وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة داخل واحد من أهم المشروعات القومية.