شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات 2025.. اختصاصات مجلس الشيوخ كما نص عليها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتم المشرع في قانون مجلس الشيوخ 141 لسنة 2020 بمهام واختصاصات المجلس فأوضحها في المادة "7" من القانون كالآتى:

اختصاصات مجلس الشيوخ



يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية؛ ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وأكد المشرع في المادة "8" أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:



- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.