شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها وخريجيها لاختيارهم أعضاءً بالمجلس الأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بخالص التهنئة والتقدير لنخبة من أساتذتها وخريجيها ممن صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2025 باختيارهم أعضاءً بـ المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين، وذلك تقديرًا لعطائهم الفكري والأكاديمي، وإسهاماتهم المشهودة في تعزيز الهوية الثقافية المصرية.

ويعكس هذا الاختيار ما تزخر به جامعة القاهرة من قامات علمية وفكرية وثقافية أثْرت الوطن في مختلف المجالات، وساهمت في ترسيخ دور الجامعة كمؤسسة رائدة في صناعة الفكر، وبناء الإنسان، وخدمة قضايا المجتمع.

ويأتي وجود هذا العدد المتميز من أبناء جامعة القاهرة داخل تشكيل المجلس الأعلى للثقافة تأكيدًا على استمرار الجامعة في أداء رسالتها التاريخية في إنتاج وتوطين المعرفة، وربط التعليم بالثقافة، ودعم الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية والتأثير.

وتتمنى جامعة القاهرة لأعضائها وخريجيها في المجلس التوفيق والسداد في أداء دورهم الثقافي والمجتمعي، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي المصري، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة القائمة على المعرفة.