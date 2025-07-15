شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دراسة توفير قطعة أرض بمقابل انتفاع لأحد مراكز الشباب بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، لدراسة عدد من الطلبات المقدمة منهم .

وأعرب سويلم، عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير لترعة الكلابية بأحد المواقع، حيث وجه سويلم مصلحة الرى بدراسة الموقع المقترح على الطبيعة ومدى الحاجة لتنفيذ هذه الأعمال مع عدم التأثير سلبا على القطاع المائي للترعة .

كما تم استعراض الطلبات المقدمة لتوفير قطعة أرض مملوكة للوزارة بمقابل إنتفاع لأحد مراكز الشباب بمركز بني عبيد بالدقهلية، حيث وجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذا الطلب طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك .

وفيما يخص طلب إحلال او صيانة أحد الكبارى على ترعة الصلاحات بالدقهلية فقد وجه سويلم مصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الكوبرى واتخاذ اللازم طبقاً للوضع على الطبيعة