شكرا لقرائتكم خبر عن علاء فاروق يبحث مع وزير الزراعة الباكستاني بإقليم بنجاب تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيد محمد عاشق حسين شاه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وأمير شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، وبعض قيادات الوزارة والملحق التجاري بالسفارة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تدعيم علاقات التعاون الزراعي بين البلدين في عدة مجالات من بينها: استصلاح الأراضي الصحراوية، نظم الري الحديثة، البحوث الزراعية التطبيقية، والتوسع في زراعة الأصناف المتميزة من المحاصيل الاستراتيجية ذات الانتاجية العالية.

ورحب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى حرص مصر على نقل خبراتها الرائدة في استصلاح الأراضي ونظم الري الحديثة، بما يساهم في تعزز الأمن الغذائي الإقليمي، وأشار إلى إمكانية أن يشمل التعاون بين الجانبين تطوير إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها: الأرز والقمح وقصب السكر، حيث تتمتع باكستان بخبرة كبيرة، في هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة إمكانية التعاون أيضا في مجال الثروة الحيوانية، بما في ذلك التلقيح الاصطناعي للجاموس والتهجين بين الجاموس المصري والباكستاني، مشيرا إلى أن التبادل المعرفي سيساهم في تحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي في كلا البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث والتطوير المشترك.

ومن جانبه ابدى الوزير الباكستاني إعجابه الشديد بما حققته مصر من إنجازات في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية وريادتها في هذا المجال، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، لا سيما في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بندرة المياه. كما أبدى اهتماماً خاصاً بإمكانية إقامة شراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين لإنشاء مزرعة نموذجية في باكستان، بهدف نقل التكنولوجيات والأنظمة والأساليب الحديثة للاستزراع والري.



وأعرب الوزير الباكستاني عن تطلعه للتعاون المشترك في مجال البحوث الزراعية التطبيقية، كذلك اهتمامه بالاستفادة من الخبرة المصرية في زراعة وتصنيع القطن، لافتا إلى إمكانية التعاون في زراعة أصناف الأرز البسمتي والقمح، التي حققت فيها باكستان طفرة كبيرة في زيادة الإنتاجية، كما أوضح أن بلاده في طور الانتهاء من برنامج حكومي لتتبع الأمراض الحيوانية وإنشاء مناطق خالية من الأمراض في تربية الماشية، وهو ما سيتيح زيادة حجم الصادرات الباكستانية من اللحوم بأسعار تنافسية عالمياً بعد اعتمادها من منظمة الأغذية والزراعة.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدعوة لوزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية، لزيارة معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، للإطلاع على ما يمتلكه من تقنيات حديثة في هذا المجال، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الجانب الباكستاني لإعداد مذكرة تفاهم للتعاون، تضم كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبدء في تفعيل هذا التعاون في أقرب وقت.

