شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التظلم والاطلاع على كراسات الإجابة بنتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2025 كالتالى:

- يتم البدء فى تلقى طلبات التظلم وفق المواعيد التى تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يستمر تلقى طلبات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لمدة خمسة عشر يومًا.

- يجب حضور الطالب أو ولى أمره إلى لجنة النظام والمراقبة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا خلال فترة الاطلاع طوال أيام الأسبوع.

- يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد مكاتب البريد أو أحد الحسابات المعتمدة (فورى ٦٦٦١٦) تحت حساب تظلمات تعليم ثانوي فني.

- يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بها مع ضرورة تسليم (أصل الإيصال + صورة منه) إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- قيام الطالب أو ولى أمره بالتوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لتقديم الطلب وتحديد المواد التي يرغب في الاطلاع عليها.

-يتم تحديد موعد الاطلاع من قبل مسؤولي اللجنة.

- يسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع داخل اللجنة بعد التأكد من شخصيته.

- يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول فى المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة، كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة.

- يقوم الطالب بالاطلاع على صورة ضوئية من كراسة إجابته فى المادة أو المواد المتضرر فيها ويقوم بتدوين ملاحظاته فى النموذج المعد لذلك بخط يده.

- تتضمن الملاحظات البنود الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج لكراسة الإجابة، عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها قانونًا، الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة من الخارج .

- يقوم الطالب بالتوقيع على غلاف الصورة الضوئية لكراسة الإجابة عقب الانتهاء من الاطلاع عليها وتدوين ملاحظاته.

- قيام بتسليم صورة كراسة إجابته بعد الاطلاع إلى عضو لجنة الاطلاع بلجنة النظام والمراقبة المختصة والتوقيع بما يفيد قيامه بذلك.

- تدوين الطالب رقم تليفونه للتواصل معه بعد الانتهاء من فحص التظلم لإعلامه بنتيجة الإطلاع، على أن تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات الخاصة بهذا الشأن طبقًا للقرار الوزارى المذكور بعاليه.

- يتم الاتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغه بنتيجة الاطلاع فى حالة زيادة درجات المادة.

وأعلن الخليج 365 نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لدبلومات الفنى الصناعي والزراعي والتجاري والفندقى، عبر الرابط التالي للتعرف على الدرجات والمجموع



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطاً للاستعلام عن نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ على موقع الوزارة عبر الرابط التالي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد 13 يوليو 2025، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.



كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالأتي:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%

- نظام 3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالب / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.