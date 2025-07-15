شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء في صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر أبريل الماضي .

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت صرف الدعم النقدي تحت مظلة "كافل وكرامة" عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء بالزيادة الجديدة ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.