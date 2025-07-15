شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعداد قوائم انتظار من المعلمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مسابقات شغل وظائف معلم مساعد، وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الملف الحيوي.

وخلال اللقاء، عرض المهندس حاتم نبيل مقترح الجهاز بإعداد قوائم انتظار من المعلمين المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الإلكتروني الذي ينفذه الجهاز، ولكن لم تشملهم أعداد التعيين المطلوبة بسبب ترتيبهم الذي جاء بعد العدد المستهدف في كل محافظة، على أن تكون مدة كل قائمة انتظار عام يبدأ منذ إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني، ويتيح هذا المقترح إمكانية الاستعانة بهم لاحقًا، وفق ترتيبهم النهائي، في حال عدم اجتياز أحد المتقدمين الناجحين لباقي الاختبارات والتدريبات التي تلي مرحلة الامتحان الإلكتروني بالجهاز، في إطار نفس المسابقة.

و أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالمقترح، مؤكدًا أهميته في تحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات المتقدمة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإجراء مسابقات جديدة عند ظهور احتياجات إضافية أو شواغر نتيجة عدم استكمال أحد المجتازين لإجراءات التعيين، كما أثنى الوزير على الطفرة التي حققها المهندس حاتم نبيل في ملف المسابقات، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة المنضبطة التي تراعي أعلى معايير الدقة، والتي أصبحت تميز آليات التوظيف واختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية، وسعي الوزارة لتلبية احتياجاتها من المعلمين بكفاءة وفي الوقت المناسب، خاصة في المحافظات التي تحتاج التخصصات المختلفة.

ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالكفاءات الجاهزة لشغل الوظائف، وذلك ضمن منظومة المسابقات المركزية، حيث إن جميع عمليات التوظيف للداخلين الجدد بالجهاز الإداري للدولة تتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مع الالتزام الكامل بالشفافية والانضباط والعدالة.

وفي إطار الحرص على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية، أعلن المهندس حاتم نبيل، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تطبيق هذا المقترح اعتبارًا من نتيجة مسابقة معلم مساعد (مادة الرياضيات)، ليشمل المجتازين للامتحان الإلكتروني ممن لم يُرشحوا للتعيين في محافظاتهم إما لاكتمال العدد المطلوب بها أو لعدم اختيارهم العمل في محافظات أخرى، موضحًا أن الجهاز سيعلن على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفي وسائل الإعلام عن العدد الذي سيحتاجه من قائمة الانتظار في حال اللجوء إلى هذا الاجراء، موضحاً أن كل مسابقة لها قائمة الانتظار المرتبطة بها.