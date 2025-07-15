شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. و"الخليج 365" ينشرها بالدرجات والان مع تفاصيل الخبر

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الماضى ، بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في البحث المكثف عن موعد إعلان النتيجة، وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

وفي هذا السياق، حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل حصري، حيث سيتم نشر النتيجة كاملة فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم. ويتيح الموقع للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فقط، حيث ستظهر درجات كل مادة والمجموع الكلي للطالب بشكل واضح ومجاني.

وينتظر الطلاب موعد الإعلان الرسمي للنتيجة خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتفاع معدلات البحث والاهتمام من قبل الأسر، مع اقتراب لحظة الحسم التي تحدد مسار المستقبل الجامعي للطلاب.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستُعلن بالدرجات التفصيلية لكل طالب، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن إعلان النتيجة بنظام التقديرات أو الألوان، وشددت على أنه لا صحة مطلقًا لأي تغيير في طريقة عرض النتائج.

وأوضحت الوزارة أن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم ودقيق داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يشهد تصحيح مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، مع استكمال تصحيح الكيمياء والجغرافيا والرياضيات البحتة، تمهيدًا للانتهاء الكامل من أعمال التصحيح والتجميع والمراجعة.