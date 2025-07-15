شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. استمرار إتاحة موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة 2025 ، التقدم والتسجيل لاداء اختبارات القدرات 2025 وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد،أعلن أمس الإثنين، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، بلغ حتى الآن 18,618 ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

- وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.