شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، تصديق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على بدء تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط بداية من اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري 2025م.

وأوضح صديق أن التقديم متاح أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية حديثة التخرج في العام الدراسي 2025 م بمجموع (426) درجة، مشيرًا إلى أن القبول في معاهد التمريض يتطلب اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي بنجاح.