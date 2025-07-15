شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة زيادة الدعم للمستفيدين من تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء في صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، الـ 25 % حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً .

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعى الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء بالزيادة الجديدة وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

