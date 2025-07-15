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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية ، اليوم الثلاثاء 15-7-2025  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا 

الطماطم 7 جنيهات 


البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس13 جنيها

الجزر 15 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 16 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

الكوسة بـ 14جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 28 جنيها.


الليمون بـ 40 جنيها.

 

الموز البلدي بـ 45 جنيها.

 

عنب أحمر بـ 50 جنيها 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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