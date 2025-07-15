اعرف مكانك.. أماكن استخراج جواز السفر 2025 في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار سعي وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات جماهيرية عالية الكفاءة، أتاحت الوزارة إمكانية استخراج وتجديد جوازات السفر لعام 2025 من خلال عدد من المقرات الموزعة جغرافيًا بالقاهرة والمحافظات، مع تخصيص مكاتب نموذجية ووحدات متنقلة لتقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر تطورًا.

وتسعى الوزارة من خلال تلك المراكز إلى تحسين جودة الخدمات، وتقليل التكدس، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين داخل مصر وخارجها.

ويعرض "الخليج 365" أماكن استخراج جواز السفر بالقاهرة على النحو التالي:

- الإدارة العامة للجوازات والهجرة – العباسية:

للمغتربين والجوازات المستعجلة، ومواطني قسم شرطة الوايلي، والمهاجرين، ومزدوجي الجنسية.

- قسم جوازات هيئة الاستثمار – شارع صلاح سالم:

للمستثمرين، والعاملين بالهيئة العامة للاستثمار وأسرهم.

- قسم جوازات مصر الجديدة (قسم النزهة):

يشمل أقسام النزهة، مصر الجديدة، العبور، بدر، عين شمس، ومدينة السلام.

- قسم جوازات المخابرات – مدينة نصر:

لضباط القوات المسلحة الحاليين والسابقين، وطلبة الكليات العسكرية، وعائلاتهم.

- قسم جوازات البعوث الإسلامية – الدراسة:

للمقيمين في أقسام الظاهر، الجمالية، الخليفة، باب الشعرية، الدرب الأحمر، الموسكي، منشأة ناصر، والمقطم.

- قسم جوازات حدائق القبة:

للمقيمين في حدائق القبة، الشرابية، الزاوية الحمراء، والمرج.

- قسم جوازات روض الفرج:

يخدم مناطق روض الفرج، شبرا، الساحل، بولاق، الأزبكية، عابدين، والسيدة زينب.

- قسم جوازات 15 مايو – جهاز المدينة:

يختص بحلوان، التبين، 15 مايو، والمعصرة.

- قسم جوازات الشرطة – مجمع الدراسة:

مخصص لضباط الشرطة (خدمة ومعاش) وأسرهم.

- قسم جوازات الأميرية:

يغطي الأميرية، الزيتون، والمطرية.

- قسم جوازات دار السلام:

للمقيمين في دار السلام، مصر القديمة، المعادي، والبساتين.

- قسم جوازات القاهرة الجديدة (بجوار مرور النزهة):

للتجمع الأول، الخامس، القطامية (عدا الرحاب ومدينتي).

- قسم جوازات مدينتي – المجمع الأمني بالقاهرة الجديدة:

للمقيمين في الرحاب، مدينتي، والشروق.

- وحدات نموذجية متطورة:

جوازات سيتي ستارز – مدينة نصر

جوازات مكسيم مول – القاهرة الجديدة

تقدمان خدمات إلكترونية حديثة وسريعة للمواطنين.

- وحدات متنقلة:

تشمل وحدات سيارات جوازات متنقلة تتواجد في الميادين الرئيسية والنوادي الرياضية لتسهيل الخدمة على المواطنين.

- رسوم استخراج جواز السفر

كانت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" نشرت في عددها رقم 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر.

وبحسب القرار، حُددت قيمة رسم استخراج جواز السفر بمبلغ 500 جنيه، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الأولى من القرار، استنادًا إلى المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.

كما تقرر مضاعفة قيمة الرسوم في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، إلى جانب سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.

وتضمن القرار أيضًا في مادته الثانية إلغاء القرار السابق رقم 470 لسنة 2024، وكل ما يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يتم تطبيق التعديلات بدءًا من 1 يوليو 2025.

وجاء القرار بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، وقرارات وزارية سابقة تتعلق بتنظيم واستخراج جوازات السفر.