شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 29 سفينة بميناء دمياط واستقبال 44424 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33063 طن تشمل : 1628 طن اسمنت صب و 5400 طن يوريا و 1070 طن علف بنجر و 8000 طن جبس و 1500 طن اسمنت معبأ و 15465 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44424 طن تشمل : 19570 طن ذرة و 681 طن خشب زان و 5043 طن حديد و 4500 طن خردة و 3600 طن عدس و 11030 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 188 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 530 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4565 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99240 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31425 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2506 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4743 حركة .