رئيس المركز القومي للبحوث يكرم الزميل محمد صبحى لجهوده فى نشر ثقافة البحث العلمي

جاء التكريم على هامش تنظيم المركز القومى للبحوث فعاليات الصالون العلمى الخامس بمشاركة عدد من أكبر علماء المركز فى الامراض الوراثية تحت عنوان "الأمراض الوراثية .. المعرفة والعلاج" والذى ينظم فى إطار المبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وهى مبادرة صحية تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا للأطفال حديثي الولادة.

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث ، الزميل محمد صبحى نائب رئيس قسم الأخبار باليوم السابع ومسئول ملف التعليم العالى والجامعات بالجريدة ، وذلك لجهوده المتميزة فى نشر ثقافة البحث العلمي وتغطية أنشطة المركز .

محمد يوسف

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