شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 15 يوليو 2025 12:06 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه حالة الطقس تشهد اعتبارا من غدا الأربعاء 16 يوليو إلى الجمعة 18 يوليو، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-3) درجة مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32:31) القاهرة الكبرى (37) : (38) ، جنوب البلاد (40 : 43 ).
طقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو: حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة
ويشهد اليوم الثلاثاء 15 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.
وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.
ومن المتوقع، أن يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح ، وسرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر .
الطقس فى القاهرة
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:
العظمى 35 درجة.
الصغرى 25 درجة.
العظمى 32 درجة.
الصغرى 22 درجة.
العظمى 30 درجة.
الصغرى 22 درجة.
العظمى 40 درجة.
الصغرى 25 درجة.
العظمى 40 درجة.
الصغرى 26 درجة.
العظمى 41 درجة.
الصغرى 28 درجة.
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