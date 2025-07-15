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محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة

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  • محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة 1/5
  • محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة 2/5
  • محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة 3/5
  • محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة 4/5
  • محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب: أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 12:47 م

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في زيارة جاءت للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء رحب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة بالمحافظ، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

ومن جانبه أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بالغ تقديره لما تقوم به النيابة الإدارية من دور أساسي في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة في مكتبه (1)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة في مكتبه 

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة في مكتبه (2)
رئيس النيابة الإدارية ,محافظ الجيزة في

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة في مكتبه (3)
زيارة رئيس النيابة الإدارية لرئيس النيابة الإدارية

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة في مكتبه (4)
رئيس النيابة الإدارية ومحافظ الجيزة 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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