شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات عن شبكة القطارات السريعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أهم المعلومات عن شبكة القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذها فى مصر لربط أكثر من 80 مدينة مصرية، ومن المقرر تشغيل أول خط للربط من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة.

اهم المعلومات عن الشبكة:

•حجم الشبكة الحديدية الجديدة يبلغ (2000) كم مقسمة الى (3) خطوط رئيسية

•تعد سادس أضخم شبكة قطارات سريعة في العالم و (١/٥) حجم شبكة السكك الحديدية المنفذة في مصر خلال (160) عام

•تبلغ سرعة القطارات (250) كم في الساعة ما يؤهله لقطع المسافة بين الإسكندرية وأسوان في (4) ساعات و المسافة بين العلمين و العين السخنة في ساعة ونصف

•يربط القطار (80) مدينة مصرية أغلبها مدن الجيل الثاني و الثالث و الرابع مع المدن القديمة القائمة على رأسها القاهرة و الاسكندرية

•الخط الأول و المقرر تسميته "الخط الأخضر" يبلغ طوله (660) كم ويعمل به (34) قطار بإجمالي (22) محطة : العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ 15 مايو ــ محمد نجيب ــ جنوب الجيزة ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح

•الخط الثاني "الخط الأزرق" يعمل به (64 قطار) و يبلغ طوله (1100) كم يضم (35) محطة : الفيوم – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج ــ الغنايم – طهطا ــ سوهاج – جرجا ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل

•أما الخط الثالث "الخط الأحمر" بطول (225) كم يعمل به (22) قطار و يضم (4) محطات : شرق سوهاج ــ الغردقة – سهل حشيش ــ سفاجا

•(150) شركة وطنية و (100 الف) عامل و مهندس مصري يعمل بمسار الخط الأخضر لضمان الانتهاء منه في الموعد المحدد

•مقرر توريد (35) قطار بضائع كهربائي سريع للعمل على الشبكة الجديدة

•يستهدف المشروع مضاعفة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من (6٪؜) الى (12٪؜) بحلول 2030

•مقرر تدشين عدد من الخطوط الجديدة بإجمالي أطوال (1000) كم في الخطة المستقبلية للمشروع الجديد.