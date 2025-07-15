شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك فى النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجارى، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات "، والذى يقام على مدار يومى 15 و16 يوليو بالقاهرة، بحضور المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من وزراء ومسؤولى التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، والسيدة جيليان دوران، المدير التنفيذى والمسئول المالى لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن آليات دفع عمليات التعدين فى مصر، مشيدة بالمنتدى كمنصة مهمة تجتمع خلالها وزارتى البيئة والبترول كل عام لايصال رسالة قوية تؤكد على إمكانية العمل المشترك وتنفى اى صراع فى تحقيق اهداف كل قطاع، ولكن تؤكد على إمكانية العمل معا لتحقيق عوائد لقطاعى البيئة والتعدين فى مصر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن التعاون بين البيئة والتعدين وتعزيز فرص الاستثمار يتطلب اطار عمل واضح للسياسات، وتهيئة المناخ الداعم على المستوى المحلى، وقد بدأ هذا مبكرا مع قطاع التعدين على مختلف مستوياته لمراعاة متطلبات البيئة، وخاصة التعدين فى المحميات الطبيعية والذى يواجه صعوبة كبيرة، ومن منطلق كونها كوزيرة للبيئة، أوضحت أن المحميات الطبيعية باعتبارها مناطق بها موارد أو طبيعة تتطلب الحماية، وهذا لا يمنع التعدين فى المناطق ذات الحساسية البيئية المنخفضة بإجراءات محددة وبالتعاون مع وزارة البترول والتعدين، فجزء من ادارة النظام البيئى هو ادارة موارد المحمية بطريقة سليمة وفعالة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن عمليات التعدين هو ادارة الموارد مع تقليل الانبعاثات، وذلك بربط التعدين بالطاقة المتجددة، لدينا نموذج باستخدام الطاقة الشمسية فى التعدين، مما يخلق التوازن بين عمليات التعدين وتقليل الانبعاثات، مشيرة ايضا إلى ارتباط التعدين بالاقتصاد الدائرى، من خلال ترشيد العمليات المتبعة، مثل اعادة استخدام المياه والمخلفات، لافتة إلى قصة نجاح مصر فى استخدام بعض مخلفات التعدين فى خليط الطاقة وعمليات الإنتاج بمصانع الإسمنت، انطلاق من مبدأ الاستفادة قدر الإمكان من المخلفات فى مختلف القطاعات.

شددت وزيرة البيئة، على أن التوافق والالتزام السياسى والرغبة القوية يساعد على تحقيق الأهداف، والعمل على تغيير الحوار حول الانتقال الأخضر ليكون محفز لتحقيق الاستدامة، ورغم ما سيواجهه هذا من تحديات وجهد مبذول ولكنه يستحق العناء من أجل الأجيال الحالية والقادمة، من خلال تحقيق النمو الاقتصادى المستدام للوصول للانتقال الأخضر العادل.

ومن جانبه، أشاد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد طوال فترة توليها حقيبة وزارة البيئة، وحرصها على تحقيق التوافق بين البيئة والقطاعات المختلفة بما يساعد على تحقيق الاستدامة المنشودة، والتعاون المثمر بين وزارتى البيئة والبترول على مدار السنوات الماضية بما يساعد على صون الموارد الطبيعية واستدامتها، متمنيا لها التوفيق فى مهمتها الأممية الجديدة، وقد قدم لها درعا للتكريم على مجهوداتها من أجل إرساء مبادىء صون الموارد الطبيعية.

وتأتى الدورة الحالية للمنتدى فى توقيت يشهد تحولات كبيرة فى قطاع التعدين بمصر ومنها تنوع مصادر الطاقة بين التقليدية والمتجددة والخضراء، حيث يهدف المنتدى فى نسخته الرابعة إلى إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة فى الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن وتصنيع الخامات التعدينية.