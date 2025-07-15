شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلق حملة «100 يوم صحة» للعام الثالث على التوالى فى جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، فعاليات حملة «100 يوم صحة» للعام الثالث على التوالي، في جميع محافظات الجمهورية، اليوم، الثلاثاء، استمرارًا لجهودها في تعزيز صحة المواطن المصري، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

تأتي الحملة هذا العام ضمن رؤية متكاملة ترتكز على الشراكة المجتمعية والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة، لتقديم خدمات صحية مجانية عالية الجودة في جميع المحافظات، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» تهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، بما في ذلك المصريين، وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه في عام 2024، تم تنفيذ الحملة تحت شعار «عام الجودة» حيث ركزت على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتحقيق معدلات تغطية غير مسبوقة في كافة المحافظات، مضيفا أن الحملة تنطلق في العام الجاري تحت شعار «عام الشراكات والتعاونات»، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التعاون الصحي، وذلك من خلال بروتوكولات مشتركة بين الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تستهدف جميع الفئات العمرية على مستوى الجمهورية، من خلال فرق طبية مدربة ومنسقين متخصصين، وتشمل هذه الخدمات، الكشف عن فيروس «سي»، والكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والتقزم، إلى جانب فحص الأمراض غير السارية، والتوعية بسرطان الثدي للسيدات فوق 18 عامًا، كما تشمل الحملة الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، مثل فيروس B ونقص المناعة البشري.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تضم أيضًا فحصًا وعلاجًا للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي للفئة العمرية فوق 40 عامًا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وفحص الضمور العضلي الشوكي، والرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن فوق 65 عامًا، كما تشمل فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ودعم الصحة النفسية من خلال الكشف عن اضطرابات طيف التوحد، والإدمان الإلكتروني، وتقديم الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة، مشيرا إلى أنها تشمل أيضا مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» التي تستهدف فحص البصر للأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا، في إطار الحرص على الاكتشاف المبكر لمشاكل النظر لدى الأطفال في سن الدراسة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزارة تواصل تقديم خدمات صحية متكاملة من خلال المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وطب الأسرة التي تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم الانتظار، وخدمات الأشعة، والتحاليل، والعلاج الطبيعي، وجلسات الكيماوي والإشعاعي، والصحة النفسية، كما يتم تقديم خدمات التراخيص الطبية، وصرف أكياس الدم، وميكنة الوثائق لتيسير الإجراءات، إلى جانب وحدات الرعاية الأساسية التي تقدم خدمات تطعيمات الأطفال، وصحة الأم والطفل، وصرف الألبان، والطب الوقائي، والرصد البيئي، وخدمات الرائدات الريفيات وتنمية الأسرة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الوصول العادل إلى الرعاية الصحية بجودة وكفاءة.

وأكد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» لعام 2025 تشهد إضافة نوعية من خلال إطلاق مهرجان رياضي جماهيري تحت عنوان «100 مليون صحة الرياضي» بهدف تعزيز مفهوم الصحة المجتمعية وربطها بالنشاط البدني، لافتا إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات رياضية متنوعة مثل بطولات كرة القدم، وسباقات الكراسي المتحركة، والجري الجماعي، بمشاركة جميع الفئات العمرية، مع تخصيص أركان صحية وفحوصات مجانية للمشاركين بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وربط الصحة بالرفاه النفسي والبدني.

وتابع «عبدالغفار» أن النسخة الثالثة من مبادرة «100 يوم صحة» ستتضمن خدمات الفريق الطبي مثل التدريب والتكليف، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن 15530 لخدمات التكليف والتراخيص الطبية، كما سيتم قياس رضا المنتفعين من خلال نظام مميكن، مشيرا إلى تكثيف التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن، تيك توك) لتسهيل الوصول لجميع الفئات المستهدفة، كما تم إطلاق تطبيق موبايل للتواصل مع المنتفعين، إلى جانب نشر رسائل نصية قصيرة للتوعية بخدمات وزارة الصحة، وإطلاق خدمة «إسأل الصحة» عبر الخط الساخن.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الحملة تعتمد على منهجية عمل متكاملة تضمن الوصول بالخدمات الصحية إلى جميع المواطنين بكفاءة وجودة، حيث ترتكز على تشغيل أكثر من 3700 وحدة ومركز رعاية أولية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بشكل يسير ومنتظم، كما تشمل الخطة الدفع بسيارات القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة، خاصة في أماكن التجمعات العامة مثل الأندية، ومراكز الشباب، والحدائق، والوزارات بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف توسيع دائرة الاستفادة من الحملة، مؤكدا أن جميع الفرق الطبية المشاركة تضم أطباء وممرضين وفنيين مؤهلين ومدربين، يتم توزيعهم بعناية لضمان تحقيق المستهدف اليومي في كل محافظة وتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى من الكفاءة.

قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إن حملة «100 يوم صحة» تُعدّ نموذجًا حيًا يُبرز مجهودات وزارة الصحة والسكان، ويعكس مدى الدعم الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لقطاع الصحة في مصر، موضحا أن الحملة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الطبية، بل تعبّر عن اجتهاد حقيقي من القطاع الصحي، بكل طاقته وإمكاناته، مضيفا أن الهدف الأساسي من الحملة هو تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، سواء في الكشف أو العلاج أو الوقاية.

وأعرب الدكتور محمد حساني، عن أمله في استكمال مسيرة النجاح التي حققها الحملة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن كل حالة يتم اكتشافها وعلاجها تُعدّ نجاحًا يُسجَّل للدولة ولمنظومة الصحة المصرية.