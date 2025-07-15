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المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.. خارج المجموع لصفوف ابتدائي 2026

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المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.. خارج المجموع لصفوف ابتدائي 2026

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 03:43 م

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع بـ العام الدراسى المقبل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والمواد غير المضافة للمجموع كالتالي:


- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالصفوف الرابع والخامس والسادس تعدل من فترة إلى نصف فترة، علماً بأن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف إلى المجموع - المهارات المهنية نشاط لا يضاف إلى المجموع.

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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