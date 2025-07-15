شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء الخلاف بين حسام حسن وزوجته فى واقعة التعدى بالتصالح بـ"جنح الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محكمة جنح العامرية في الإسكندرية، نظر القضية المقيدة برقم 8670 لسنة 2023 جنح العامرية ، جلسة زوجة الكابتن حسام حسن والصادر فيها حكم بالحبس شهر وكفالة 500 جنيه، وقررت المحكمة انقضاء الدعوي في القضية بالتصالح.

جلسة صلح تنهي الخلاف بين حسام حسن وزوجته دانا آدم

وأقروا بالتصالح بين الطرفين في القضية وانتهاء كافة خلافات الزوجين في جلسة صلح عقب أزمة فيلا الكنج مريوط ولم يعد هناك خلافات بينهم.

قالت دانا آدم زوجة الكابتن حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، في تصريح سابق لـ " الخليج 365 " إنه تم إنهاء الخلاف بينها وبين زوجها الكابتن حسام حسن بشأن فيلا كنج مريوط بالتراضي بينهما بعد الأيام الماضية التي شهدت الخلاف.

الخلافات تنتهي بين حسام حسن وزوجته ببيع حصة في الفيلا وتنازل عن القضايا

وأضافت دانا آدم أن الخلاف القائم بينها وبين الكابتن حسام حسن بشأن فيلا الكنج انتهي، وأنها قامت ببيع نصيبها فى الفيلا إلى كابتن حسام حسن، موضحة أن حصة ملكية الفيلا مقسمة إلى الآتى ربع باسم الكابتن حسام حسن وربع باسمها ونصف باسم أولادها.

وأوضحت أن جلسة يوم 15 الشهر الجارى، والمحكوم عليها فيها غياببا بشهر، هناك وساطه تجرى الآن لأنها الخلاف وتنازل الكابتن حسام عن القضية وذلك من قبل مقربين، والحمد الله انتهاء الخلافات ومنها الخلاف على الفيلا.