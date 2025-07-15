شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الثلاثاء ١٥ يوليو.

أعرب الوزير عبد العاطي عن خالص تقديره لغادة والي ودورها المحورى في تعزيز مكانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كمظلة دولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإتجار بالبشر، وغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تطوير برامج الوقاية من المخدرات والعلاج وإعادة التأهيل، لافتاً الي أنها قامت بتمثيل مصر والعالم العربي في هذا المنصب الدولي الرفيع بكل اقتدار، وكانت صوتًا قويًا للقضايا التنموية والإنسانية، ونموذجًا مشرفًا للمرأة العربية في دوائر صنع القرار العالمية.

من جانبها، تناولت غادة والى "اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية" والتى اعتمدتها الجمعية العامة الامم المتحدة فى ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الفيتنامية هانوى مراسم التوقيع على الاتفاقية فى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة، ودعت مصر للمشاركة بوفد رفيع المستوى فى مراسم التوقيع.

وأشادت فى هذا السياق بالدور المحورى الذى لعبته مصر خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية، حيث كانت مصر نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بصياغة الاتفاقية، كما تم مناقشة استضافة مصر مركز لبناء القدرات للدول الأفريقية فى مكافحة الجريمة السبرانية.

كما تناولت والى جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والمشروعات العديدة التى تضطلع بها المنظمة لمكافحة هذه الظاهرة فى منطقة شمال أفريقيا، مشيرة فى هذا الخصوص إلى التعاون القائم مع وزارتى الداخلية والعدل ومكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، منوهة إلى التمويل الذى تلقاه مكتب الأمم المتحدة من الاتحاد الاوروبى لدعم مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

على صعيد آخر، استعرضت غادة والى الجهود التى يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فى مكافحة التهريب والاتجار في الآثار والموجودات الثقافيه، مبرزة دور القطاع الخاص فى الحفاظ على الآثار ومكافحة الاتجار فيه، ونوهت فى هذا السياق إلى المشروع الذى تموله المملكة المتحدة لدعم قدرات المنظمة فى تقديم الدعم الفنى للدول التى تواجه تهريب الآثار والتراث والموجودات الثقافية.

وثمنت فى هذا الخصوص الدور الذى تلعبه مصر فى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية CCPCJ واستضافتها مجموعة عمل الخبراء الاقليمية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار فى اكتوبر ٢٠٢٥.