الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل

حملت وزارة الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أحداث هجوم السويداء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأدانت الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي الذي نفذ اليوم بغارات جوية وهجمات منسقة، مؤكدة تمسك دمشق بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ولفتت الخارجية السورية إلى حرص دمشق على حماية جميع المواطنين دون استثناء بمن فيهم الدروز.