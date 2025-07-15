شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل وفدًا من شركة روسية عاملة فى مشروع الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من شركة روسية، برئاسة فلاديمير كليبيكوفسكى، والمختصة بأعمال الإنشاءات فى مشروع محطة الضبعة النووية.

ناقش الجانبان تفعيل سُبل التعاون لتوفير المزيد من فُرص عمل للشباب المصرى فى "المشروع"، ومعرفة الاحتياجات الجديدة للشركة من الكوادرالمطلوبة، لتدريبها، وتأهيلها على التخصصات التى تحتاجها "الشركة الروسية".

ووجه الوفد الروسى الشُكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها فى توفير كوادر ماهرة ومُدربة، وتطويرها المُستمر لمنظومة التدريب المهنى لديها.