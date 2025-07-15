شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، جولة تفقدية بكلية علوم الرياضة بنين، والتى تُعد إحدى المحطات الأساسية للقبول بالكليات المتخصصة، رافقه الدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية والوكلاء ورئيس الاختبارات بالكلية واعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الدكتور قنديل الإجراءات التنظيمية والاختبارات التى يخضع لها الطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم والدقة فى تطبيق المعايير المعتمدة لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة لدراسة علوم الرياضة.

كما أشار إلى أهمية تلك الاختبارات فى إعداد جيل جديد من الرياضيين والعاملين بمجال علوم الرياضة، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل للرياضة، كما أثنى على مستوى الطلاب المتقدمين لهذا العام، وسط أجواء حماسية تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل رياضى واعد.