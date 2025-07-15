شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة: بروتوكول التعاون مع الجامعات الأوروبية خطوة نحو تطوير الأداء القانوني والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على دعم جهود التنمية القانونية وتطوير القدرات العلمية والثقافية لأعضائها، وقع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بمصر.

يأتى هذا التعاون برعاية وتنسيق من مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة، تأكيدًا على دوره الحيوي في ربط الهيئة بالمؤسسات الأكاديمية ودعم البُعد التدريبي والبحثي لأعضائها.

ويهدف بروتوكول لتعاون المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر إلى دعم وتنمية المهارات الأكاديمية والثقافية للمستشارين بهيئة قضايا الدولة، فضلا عن تنفيذ أبحاث ومشروعات علمية مشتركة فى المجالات القانونية والقضائية ذات الأولوية، وعقد مؤتمرات وندوات علمية وتدريبية مشتركة.

كما يهدف إلى تنظيم برامج تأهيلية متخصصة تتيح تبادل الخبرات بين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأوروبية، فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي والعلمي لخدمة العدالة وبناء كوادر قانونية رائدة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا البروتوكول يُمثّل خطوة استراتيجية نحو تطوير الأداء القانوني وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يرسّخ مفاهيم العدالة وسيادة القانون من منظور علمي تطبيقي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود هاشم بالشراكة مع الهيئة باعتبارها من أعرق المؤسسات القضائية في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نقطة انطلاق نحو تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بالتجربة العملية القضائية.

وشهد مراسم التوقيع المستشار أحمد سعد – نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة.

يأتي هذا البروتوكول كخطوة جديدة ضمن جهود مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي لتعزيز التعاون المؤسسي مع الجامعات والمراكز البحثية، وفتح قنوات جديدة لتنمية وصقل المهارات العلمية والثقافية للسادة المستشارين، بما يُواكب متطلبات التطوير المستمر للعمل القضائي والقانوني.



