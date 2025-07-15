شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يستقبل وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف بهجات مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال التعليمي وخاصة التحول الرقمي، وحرص الجانبين على تبادل المعارف والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير منظومات التعليم.

وشارك في استقبال الوفد كل من الدكتور حسن الجاويش نائب مدير الأكاديمية، والدكتور محمد جاد أمين عام الأكاديمية، بالإضافة إلى مديري إدارات الأكاديمية، حيث عبّر الجميع عن ترحيبهم الكبير بهذه الزيارة التي تُعد خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات التعليمية بين مصر وكوريا.

واستُهل برنامج الزيارة بجلسة استقبال وتعارف، أعقبها كلمة افتتاحية ألقاها مدير الأكاديمية، رحّب خلالها بالوفد الكوري الزائر، مثمنًا هذه الزيارة ومؤكدًا على المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها كوريا في مجالات التعليم والتكنولوجيا، كما شدد على أهمية الاستثمار في المعلم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات المعلمين وتهيئتهم لمواكبة التحديات المستقبلية في ظل التحول الرقمي.

واعرب وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بدور الأكاديمية المهنية للمعلمين في دعم وتطوير الكوادر التعليمية، ومؤكدًا على أهمية الشراكات التعليمية بين البلدين بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمستوى المعلم.

وشمل برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا قدمته الأكاديمية استعرضت خلاله رؤيتها ورسالتها ومجالات عملها في دعم وتطوير المعلم المصري ورفع قدراته في مجال التحول الرقمي, أعقبه عرض من الجانب الكوري حول أبرز ملامح التجربة التعليمية في كوريا، تبعه حوار مفتوح تبادل خلاله الطرفان الأفكار والخبرات في مجال تطوير التعليم.

واختُتمت الزيارة بجلسة ختامية عبّر فيها الطرفان عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الوفود والخبرات، بما يعود بالنفع على المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

كما قام الوفد الكوري بجولة تفقدية للأكاديمية، اطلع خلالها على البنية التحتية التعليمية للبرامج التدريبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في إعداد وتطوير المعلمين في ظل التحول الرقمي، وقد عبّر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما لمسوه من تطور واضح في بيئة التدريب وأساليب التأهيل التربوي.

وتؤكد الأكاديمية المهنية للمعلمين أن هذه الزيارة تُعد بداية قوية لشراكة تعليمية مثمرة، وخطوة واعدة نحو بناء جسور من الفهم والتعاون المستدام في ميدان إعداد وتطوير المعلم بين البلدين .