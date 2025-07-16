شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفع اسم قاتل السادات عن أحد شوارعها.. تعرف على الاسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

في حفل رسمي أقيم في الدائرة السادسة بطهران، أُطلق اسم حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، على شارع خالد الإسلامبولي، الإرهابى الذى اغتال الرئيس أنور السادات، ووُضعت لوحة تذكارية تكريمًا له.



طهران تغير اسم شارع خالد الإسلامبولى

ووفقا لموقع "إيران إنترناشونال"، حضر الحفل عدد من مسئولي النظام الإيراني، منهم محمد حسن أختري، رئيس "لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني"، وميثم عمرودي، المستشار الثقافي لعمدة طهران، ومرتضى روحاني، عمدة الدائرة السادسة.

وقال أخترى خلال الحفل: "طهران، قلب العالم الإسلامي النابض، يجب أن تعكس هويتها في قلب المدينة.. إن تسمية شارع باسم حسن نصرالله تُجسّد ارتباط طهران بحركة المقاومة".

وكان اسم الشارع سابقًا "خالد الإسلامبولي"، وهو الرجل الذي اغتال الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري عام 1981 مع عدد من الأشخاص الآخرين.

وسُمّي شارعٌ شمال طهران باسم الإسلامبولي في أوائل الثمانينيات، ما آثار احتجاجاتٍ متكررة من القاهرة، وساهم في توتر العلاقات.

وأعلن مجلس مدينة طهران الشهر الماضى قرار إعادة تسمية الشارع، حيث قال المتحدث باسم المجلس: "بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، ناقشت لجنة تسمية الشوارع إعادة تسمية شارع خالد الإسلامبولي، وقُدّمت عدة اقتراحات بديلة".