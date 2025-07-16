شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى: نعمل لحل سلمي بسوريا يراعي كل الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، إنه منخرط مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن الاشتباكات بالسويداء مصدر قلق ونسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل.