شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، وذلك حسب تصريحات له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ترامب، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكى لن يقوم باستهداف موسكو، مشددا: "سنفرض على روسيا المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم تلتزم باتفاق بشأن أوكرانيا".

وتابع ترامب: "قمنا بعقد صفقة جيدة مع الرئيس الإندونيسي".