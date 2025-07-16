شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 15 يوليو 2025 08:45 م
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، وذلك حسب تصريحات له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف ترامب، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكى لن يقوم باستهداف موسكو، مشددا: "سنفرض على روسيا المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم تلتزم باتفاق بشأن أوكرانيا".
وتابع ترامب: "قمنا بعقد صفقة جيدة مع الرئيس الإندونيسي".
