ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 08:45 م

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، وذلك حسب تصريحات له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ترامب، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكى لن يقوم باستهداف موسكو، مشددا: "سنفرض على روسيا المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم تلتزم باتفاق بشأن أوكرانيا".

وتابع ترامب: "قمنا بعقد صفقة جيدة مع الرئيس الإندونيسي".

 

