بمقدم 25 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الإسكان، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف تيسير الإجراءات وتفادي التزاحم على مكاتب البريد.

ويضم الطرح الجديد عدد 113,112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99,792 وحدة يتم طرحها لأول مرة، و13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

ويتضمن الطرح الثاني من "سكن لكل المصريين 7" وحدات جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه. وتكون أنظمة السداد بالتقسيط على مدار 20 عامًا بنظام التمويل العقاري، وبفائدة ميسرة قدرها 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.

ولأول مرة، يقرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، بدلاً من طرحها بمكاتب البريد، في خطوة تهدف لتقليل التكدس والازدحام.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الكراسة ستكون متاحة للتحميل من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو عبر موقع الصندوق https://www.shmff.gov.eg، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة "مصر الرقمية"، وسداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، للاطلاع على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وأضافت عبد الحميد أن الصندوق يطرح لأول مرة وحدات سكنية ضمن مبادرة "العمارة الخضراء"، التي تهدف إلى تقديم وحدات صديقة للبيئة، تساهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعد من المبادرات الرائدة إقليميًا في مجال الإسكان المستدام.

كما قرر الصندوق إتاحة فرصة جديدة للمتقدمين السابقين ممن هم خارج الأولوية، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز خلال الفترة المحددة، للتقدم مرة أخرى على وحدات إعلان "سكن لكل المصريين 7"، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

- يُسمح لكافة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط أو ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بالتقديم مجددًا ضمن الإعلان الحالي.

- يُمكن استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم الجديدة كحد أقصى.

- المصاريف الإدارية لجميع العملاء 350 جنيهًا، إضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف تسجيل.

- يُستثنى المتقدمون السابقون على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية، ويكتفون بسداد 150 جنيهًا كمصاريف تسجيل.

- يتم الدخول على موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، لإنشاء حساب وسداد المصاريف واستعراض كراسة الشروط.

وتتوزع هذه الوحدات على المحافظات، وتتنوع في مواعيد التسليم بين الفوري وخلال 36 شهرًا.

أولًا - الوحدات تحت الإنشاء (9380 وحدة):

المحافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح

يبدأ سداد مقدم الحجز من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025

وتكون الأولوية للمتقدمين من إعلان "سكن لكل المصريين 5"

ثانيًا - الوحدات الجاهزة للتسليم (12630 وحدة):

المحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا

يبدأ سداد مقدم الحجز من 28 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2025

وأوضحت عبد الحميد أن مقدم الحجز يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بنظام تمويل عقاري بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

وأكدت أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" يضم عددًا من الوحدات السكنية المخصصة فقط للعملاء الذين سبق لهم التقدم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ممن لم يستفيدوا، ولم يسبق لهم التملك، وتجاوزوا شرطي الدخل أو السن، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

ويحق لهؤلاء العملاء التقدم لحجز عدد 34,128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة.

كما يمكنهم التقدم لحجز 54,792 وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، وهي وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن باب الحجز وسداد المقدمات والمصاريف الإدارية سيظل مفتوحًا خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية فقط.