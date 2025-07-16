شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. رابط تحميل كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7" PDF لحجز شقق 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء إتاحة كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7" بصيغة PDF، لمحدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي توفر تقسيطًا يصل إلى 20 عامًا بفائدة ميسرة.

وتتضمن كراسة الشروط تفاصيل حجز أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 90 مترًا، موزعة على عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

ووفقًا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7" أصبحت متاحة الآن للتحميل الإلكتروني من خلال المنصات الرسمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التزاحم على مكاتب البريد.

رابط تحميل كراسة الشروط:

منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: www.shmff.gov.eg