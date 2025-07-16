شكرا لقرائتكم خبر عن لحم مندي وملوخية بالطشة.. الأكلات المصرية تتميز في مطعم حضرموت شيخ المندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حفاوة واحتفالات وعدد كبير من الفنانين والمشاهير، افتتح مطعم حضر موت شيخ المندي، الفرع الثالث له في مول "ستريب وان" بزهراء المعادي.

ويقدم مطعم حضر موت شيخ المندي أشهى الاكلات المصرية، ويتميز باللحم المندي وملوخية بالطشة وجميع أنواع المشويات.

ويمتلك حضر موت شيخ المندي ثلاث فروع على مستوى الجمهورية، بالمهندسين ووصلة دهشور بالشيخ زايد وزهراء المعادي.

ويتميز حضر موت شيخ المندى بتقديمه العديد من الخصومات بشكل مستمر، حيث يقدم سعر تنافسي وجودة عالية.



