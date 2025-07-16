شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس، ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية. ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.