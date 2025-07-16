شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات ، التي أُجريت لمدة 15 يومًا بمحافظات: الغربية والإسكندرية وأسيوط وقنا واسوان؛ وشارك فيها حوالي 800 دارس، حيث تم تقييمهم في عدة مجالات تشمل خط النسخ والثلث والرقعة والزخرفة، بالإضافة إلى تنفيذ( مشاريع تخرج )في كل خط من الخطوط السالفة حيث يحصل الدارس على درجة في المشروع ودرجة في الامتحان التحريري.



أُقيمت الاختبارات في أجواء مناسبة، حيث تم تجهيز القاعات بشكل يضمن راحة الدارسين ويساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، وقد أظهرت النتائج تميزاً ملحوظاً في أداء المشاركين، مما عكس مستوى التعليم والتدريب العالي الذي تم تقديمه في التجربة الرائدة برواق الخط العربي والزخرفة

وفي تعليق له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية: "إن النجاح في هذه الاختبارات هو خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف في تعزيز هذا الفن العريق."

وأشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن "الاختبارات تمت بسلاسة ويسر ونحن فخورون بمستوى الإبداع الذي أظهره المشاركون، وندعو الجميع بالاهتمام بالخط العربي للحفاظ على الموروث الإسلامي".

وأضاف: "إن اعتماد نتيجة هذه الاختبارات يُعتبر إنجازاً مهماً ليس فقط للدارسين ولكن أيضاً للأزهر الشريف الذي يسعى دائماً لتطوير وتعزيز الفنون الإسلامية، ومع استمرار مثل هذه المبادرات، سيكون هناك تحولاً كبيراً في المشهد الثقافي والفني في العالم الإسلامي.



كما توجه الدارسون بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإتاحة الفرصة للالتحاق بالرواق الأزهري، مما يعكس اهتمام الأزهر الشريف بدعم وتعليم فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وقد أكد المشاركون في الاختبارات على أهمية هذه الفرصة، التي تساهم في نشر الثقافة والفن الإسلامي في المجتمعات المختلفة.