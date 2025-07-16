شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: خريجو الجامعة الألمانية الدولية إضافة لسجل المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النقابة العامة للعلاج الطبيعي فى مصر برئاسة الدكتور سامى سعد، بإمكانيات كلية العلاج الطبيعى بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الجامعة تعد إضافة جديدة إلى سجل مهنة العلاج الطبيعى على أرض مصر.

وقام وفدا من النقابة العامة للعلاج الطبيعي فى مصر يضم الدكتور عبد الله إبراهيم وكيل النقابة، والدكتور مؤنس العزازى عضو مجلس النقابة بزيارة للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، والتقيا مع يوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة سفير ألمانيا السابق بالقاهرة، والدكتور سليم الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، للتعرف والاطلاع على آلية عمل كلية العلاج الطبيعى، فى إطار حرصها الشديد على السير قدمًا وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة عمل شراكة أجنبية مع الجامعات المصرية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالى لتخريج خريجين متميزين لمنافسة السوق الاقليمى والدولي.

وأكد ممثلى النقابة العامة للعلاج الطبيعى أن الجامعة الألمانية الدولية إضافة جديدة إلى سجل مهنة العلاج الطبيعى على أرض المحروسة مصر حفظها الله، واثنت اللجنة على امكانيات الجامعة وحفاوة الاستقبال واستعداد الجامعة ولاسيما كلية العلاج الطبيعى بحسن التعاون وتوثيق الصلات وربط العلاقات بينها وبين النقابة بهدف تقديم خريج متميز تفتخر به مصر.

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى حسن التعاون وتوثيق الصلات وربط العلاقات وتقديم كافة سبل الدعم الأدبى والمعنوى من أجل خريج علاج طبيعى متميز، لعدد من الجامعات الدولية العاملة فى مصر.

وأعربت عن ثقتها فى القدرات والإمكانيات الأكاديمية والإكلينيكية لهذه الجامعات، والتى تعد نموذجًا فريدًا وإضافة جديدة إلى منظومة الارتقاء لمهنة العلاج الطبيعى داخل مصر وخارجها.