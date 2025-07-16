شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين ومعهد بحوث الصحة الحيوانية يوقعان اتفاقا لتطوير المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بروتوكولا للتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية برئاسة الدكتورة سماح عيد، وذلك بحضور الدكتور محمد الشاطبي عضو مجلس النقابة العامة، ومدير المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

أوضح النقيب العام ان البروتوكول يأتى في إطار تعزيز التعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والنقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لتطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال برامج تدريبية متكاملة في كافة مجالات الطب البيطري.

اضاف ان البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية معتمدة للخريجين في معهد بحوث الصحة الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءتهم العملية والعلمية.

اشار حسن الى أن المتدربين المشاركين يحصلون على شهادات دولية معتمدة للخريجين في البرامج التدريبية المقدمة من المعهد مما يعزز فرصتهم في سوق العمل بمجالات متنوعة.

اضاف أن البرامج تشمل التدريب على أحدث التقنيات والبحوث في المجال الطبي والصحة العامة، والتدريب على سلامة وجودة الأغذية وطرق التحليل الحديثة، إلي جانب التدريب فى المجالات البيئية وصحة الإنسان، بما يشمل دراسات تأثير البيئة على الصحة وطرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

اعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، لتطوير مهارات الأطباء البيطريين، ومواكبة سوق العمل.