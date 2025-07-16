شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الشباب: أي لائحة داخلية لنادي تخالف الذوق المصري لن يتم اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، رفضها قيام أحد الأندية بمنع مواطن من دخول النادي بالجلابية بحجة لوائحها الداخلية، موضحا أن تعديلات قانون الرياضي بعيد إلى حد ما عن مناقشة الأمور الخاصة بتعديل لوائح وضوابط دخول الأندية ولكن هذا الأمر غير مقبول.

وأضاف متحدث وزارة الشباب، خلال مداخلة مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي ام سي، أن لدينا 1200 نادي على مستوى الجمهورية وأكثر من ألف ناد منهم في المحافظات والأقاليم وبالتالي الزي الرسمي لأغلب محافظات مصر هي الجلابية، قائلا: "عندنا بعض رؤساء مجالس إدارة الاندية ومراكز الشباب زيهم الجلابية".

وتابع: "مشكلة الزي منحصرة في بعض الأندية الموجودة في القاهرة والاسكندرية، وفي اللوائح سنضيف بعض التعديلات على قانون الرياضة وأي لائحة داخلية لنادي سيكون فيها مخالفة للذوق المصري العام سيتم عدم اعتمادها من قبل وزارة الشباب والرياضة ولا نقبل إلا ما يتفق مع الذوق العام والعادات والزي المصري".

