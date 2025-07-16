شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 16 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 16 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 م

موعد صلاة العصر 37: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 1:06 م

موعد صلاة العصر 4:45 م

موعد صلاة المغرب 8:05 م

موعد صلاة العشاء 9:37 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:26 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:18 ص

وقت صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:20 م

وقت صلاة المغرب 7:41 م

وقت صلاة العشاء 9:08 م مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 16: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:01 م

