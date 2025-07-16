شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومات عن أول لنش إسعاف بحرى بعد دخوله الخدمة بالإسكندرية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الإسكندرية، دخول أول لنش إسعاف بحرى الخدمة تابع لهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة، وذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته التفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة والجارى تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية.

وهناك 12 معلومات يجب أن تعلمها عن "لنش الإسعاف" البحرى:

1. هو أول لنش إسعاف بحرى الخدمة بالمحافظة ويتم إطلاقه لأول مرة.

2. الهدف منه تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مرافق الإسعاف، والسعى المستمر للتحديث النوعى لهذه الخدمات.

3. تم بناء وتصنيع اللنش بالكامل داخل مصر وبسواعد مصرية خالصة.

4. اللنش صنع وفقا للمواصفات الطبية والملاحية القياسية.

5. صمم لخدمة مرتادى وزائرى السواحل والموانئ والمراسى السياحية وسياحة اليخوت.

6. تقدم الخدمة للتعامل مع أى طارئ على سفن الركاب والسفن التجارية العابرة داخل المياه الإقليمية المصرية.

7. يمكن للنش خدمة مواقع البترول العائمة لتصبح هيئة الإسعاف المصرية متواجدة برا ونهرا وبحرا، لتقديم مختلف خدمات هذا المرفق الحيوي.

7. لنش الإسعاف البحرى يصل طوله إلى 13 مترا، وعرضه إلى 4 أمتار.

8. يتسع لنقل 4 حالات مرضية أو مصابين بخلاف الطاقم الاسعافى والملاحي.

9. مزود بـ 3 محركات بسرعة 35 عقدة، وذلك نظرا لطبيعته الخاصة فى تقديم خدمات الطوارئ.

10. مزود بمختلف معدات الملاحة الحديثة، وكذا معدات السلامة البحرية.

11. يتضمن تجهيز كامل من الأجهزة الطبية اللازمة لعمليات الإنقاذ (أكسجين - أجهزة قياس العلامات الحيوية - أجهزة تنفس صناعى - المعدات اللازمة لنقل وتثبيت المصاب من المياه أو من سفينة أو عائمة اخرى - أدوية الطوارئ).

12. يعمل على اللنش طاقم إسعافى وملاحى مدرب على أعلى مستوى فى التعامل مع مختلف الحالات.



اللنش البحرى بالإسكندرية



يتسع لـ4 أفراد